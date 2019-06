Réunion d’urgence au Caire des ministres arabes des Finances sous la présidence de la Tunisie

Les travaux de la réunion d’urgence des ministres des Finances arabes se tiennent dimanche au siège du secrétariat de la Ligue arabe au Caire sous la présidence de la Tunisie afin d’examiner la question du filet de sécurité financière pour la Palestine, lui permettant de faire face aux pressions et mesures financières et économiques israéliennes à l’encontre de l’économie palestinienne.

Cette réunion se tient à l’invitation du Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes Ahmed Aboul Gheit avec la participation des ministres arabes des Finances, en exécution de la décision issue de la réunion d’urgence des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue en avril 2019 au Caire, en présence du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ainsi que de celle du Sommet de Tunis relative à l’activation du filet de sécurité financière d’un montant de 100 millions de dollars par mois afin de contrer les coercitions politiques.

Les pressions politiques et financières sur l’Autorité palestinienne consistent en les coupes par les autorités israéliennes des recettes fiscales palestiniennes consacrées aux familles des martyrs et des détenus palestiniens, ce qui constitue une violation de l’Accord du Protocole économique de Paris de 1994 qui détermine les paramètres des relations économiques entre Israël et les Territoires palestiniens occupés.

Pour rappel, le conseil de la Ligue arabe a souligné dans sa déclaration finale la nécessité pour les pays arabes de soutenir l’Autorité palestinienne et d’appliquer la décision du Sommet de Tunis.