Réunion entre le conseil de l’ISIE et des représentants du ministère de la Justice

Le conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a tenu une réunion, mercredi, au siège de l’instance, avec des représentants du ministère de la Justice pour examiner des questions liées aux prochaines échéances électorales.

La réunion s’est penchée sur les décisions réglementaires qui seront publiées par l’instance électorale à la lumière du décret-loi n°2023-8 du 8 mars 2023 relatif aux élections municipales et le décret-loi n°2023-10 du 8 mars 2023, portant organisation des élections des conseils locaux, la composition des conseils régionaux et des districts, indique un communiqué de l’ISIE.

Parmi les points soulevés pendant la réunion, la candidature aux élections municipales et locales et les mesures urgentes à prendre pour l’actualisation du casier judiciaire, des données concernant les personnes disposant d’une double nationalité.

Il a été convenu d’éviter la candidature de personnes faisant l’objet de jugement pénal.

Cette réunion intervient dur fond d’une série de rencontres, menées depuis le début de cette semaine, avec les différentes structures de l’Etat en préparation aux prochaines échéances électorales.

