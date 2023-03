Réunion entre le ministre des AE et le secrétaire général de la ligue des Etats arabes

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, s’est entretenu, au Caire, avec le secrétaire général de la ligue des Etats arabes Ahmad Abou Lghait.

La réunion a porté, selon un communiqué publié mercredi par le département, sur les relations de coopération entre la Tunisie et la Ligue des Etats arabes et sur l’intérêt que porte la Tunisie au développement de ces relations et à l’impulsion de leur rôle constructif au niveau des différentes institutions du pays.

Le secrétaire général de la ligue des Etat arabe a exprimé son soutien à la Tunisie, saluant ses efforts déployés en vue d’optimiser l’action arabe commune.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la participation du ministre des Affaires étrangères à la réunion ministérielle du conseil de la ligue qui se tient ce mercredi dans la capitale égyptienne.