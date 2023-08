Réunion ISIE-médias consacrée aux préparatifs de l’élection du Conseil des régions et des districts

L’instance électorale a organisé, mercredi, une séance de travail en présence des représentants des médias consacrée au lancement d’une campagne de vulgarisation électorale, en vue de l’élection des membres du Conseil national des régions et des districts.

A l’ordre du jour de la réunion, selon un communiqué publié par l’instance, une lecture dans le contenu du décret-loi 10/2023 relatif aux élections des conseils locaux et à la composition des conseils régionaux et ceux des districts.

Présidée par Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, la séance de travail s’est déroulée en présence de Nawfel Frikha, membre de l’Instance et de son directeur exécutif Ridha Missaoui.

Ont pris part à la réunion, du côté des médias, le Président directeur général de l’Agence TAP Najeh Missaoui, Abdelaziz Touati et Elyès Jarraya de la Télévision tunisienne et Samia Fathalli de l’établissement de la radio tunisienne.