Réunion sur la réforme du système judiciaire et pénitentiaire

La ministre de la justice, Leila Jaffal a présidé, vendredi, une réunion de la commission sectorielle du système judiciaire et pénitentiaire », un organe chargé de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan de développement 2023-2025.

- Publicité-

Elle a souligné la nécessité de mettre en place une vision stratégique claire, fondée sur un processus de réforme ciblant le système judiciaire et pénitentiaire et privilégiant une démarche participative et inclusive.

Selon un communiqué du département, la réunion a été l’occasion de faire le point sur le bilan du plan stratégique 2016-2020 du ministère et de débattre de la méthodologie à suivre ainsi que l’échéancier prévisionnel pour l’élaboration du plan de développement 2023-2025.

Le prochain plan de développement se penchera sur les moyens de promouvoir le service public de la justice, d’ y faciliter l’accès et d’améliorer les prestations fournies aux justiciables.