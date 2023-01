REUSEMED crée 7 circuits de réutilisation des déchets en Tunisie

Dans la municipalité de Sakiet Ezzit en Tunisie, une collaboration entre diverses organisations et parties prenantes au sein du projet REUSEMED a abouti à la création de sept circuits de réutilisation pour différents types de déchets. Ces circuits comprennent la nourriture, les vêtements, les jouets pour bébés, les appareils électroménagers, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les livres et papiers, et les banderoles. L’objectif de ces circuits est d’augmenter la quantité de déchets réutilisés et de réduire la quantité de déchets qui finissent dans les décharges.

L’une des principales caractéristiques de ces circuits est l’implication de la communauté. Par exemple, le circuit alimentaire sera piloté dans la région d’El Ons, près du restaurant universitaire, et des composteurs individuels seront fournis aux citoyens de la région de Sakiet Ezzit pour les aider dans le processus de compostage. Les circuits de vêtements et de jouets pour bébés seront mis en œuvre par le biais d’événements tels que le » Week-end de la réutilisation » et la » Nuit de la réutilisation « , qui auront lieu respectivement pendant la période des soldes et le mois de Ramadan. Ces événements permettront la collecte et le tri des déchets réutilisables, qui seront ensuite redistribués par des associations locales.

Le circuit des livres et papiers est déjà géré par l’association Generation’s Dream, qui organise chaque année un événement pour la collecte de ce type de déchets. Avec le projet REUSEMED, cet événement sera désormais organisé deux fois par an afin d’augmenter la quantité de déchets collectés et de disposer de plus de temps pour le tri et la redistribution.

Le circuit des banderoles vise à réutiliser une grande quantité de déchets générés par les institutions publiques et privées de la région. Ces déchets seront collectés et triés, puis transformés en produits utiles tels que des sacs, des portefeuilles et des porte-monnaie. La production et la distribution de ces produits seront gérées par des associations locales, avec l’aide de la municipalité et de l’agence ANGed, toutes deux partenaires de REUSEMED.

En plus des circuits de réutilisation mentionnés précédemment, la municipalité de Sakiet Ezzit a également mis en place un circuit pour les déchets dangereux. Ce type de déchets comprend des matériaux toxiques, inflammables ou autrement dangereux, qui doivent être manipulés et éliminés avec soin afin de protéger la santé humaine et l’environnement. Le circuit des déchets dangereux de Sakiet Ezzit comprend la collecte et l’élimination appropriée de ce type de déchets provenant de diverses sources, telles que les hôpitaux, les laboratoires et les installations industrielles. La municipalité travaille en étroite collaboration avec l’agence ANGed et d’autres organisations pour s’assurer que les déchets sont correctement triés et transportés vers des installations spécialisées pour être traités et éliminés.

En mettant en place ces circuits de réutilisation, la municipalité de Sakiet Ezzit espère non seulement réduire la quantité de déchets qui finissent dans les décharges, mais aussi créer de nouvelles opportunités d’emploi et améliorer la durabilité globale de la région.

REUSEMED propose de créer des réseaux municipaux basés sur des circuits de réutilisation pour les appareils ménagers, les meubles, les livres, les vêtements, les déchets d’équipements électriques et électroniques et les aliments. Pour mettre en place ces réseaux, 4 villes d’Espagne, d’Italie, de Jordanie et de Tunisie vont concevoir et tester des installations de compostage, des points de collecte de nourriture sur les marchés, des centres de réparation et de réutilisation, des coins de réutilisation dans les magasins et des cafés de réparation.