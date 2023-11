Réussite dimanche du test de levée du pont de Bizerte

Les équipes techniques et administratives chargées d’exploiter la première phase du projet de renouvellement du système électromécanique du pont mobile de Bizerte ont réalisé avec succès, dimanche à l’aube, la levée expérimentale du pont et les tests du nouveau système qui y est installé. Plusieurs navires amarrés depuis un certain temps dans le port de commerce de Bizerte – Menzel Bourguiba ont pu, ainsi, quitter le port.

Le chef du comité régional d’organisation des secours et gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, a loué, à cette occasion, les efforts déployés par toutes les parties intervenantes pour remettre le pont mobile de Bizerte en activité.

Il a ajouté que les travaux vont se poursuivre pour achever le reste des composantes du projet dont le renouvellement du système de fonctionnement du pont, la rénovation des réseaux électriques, le système de protection incendie et le système de surveillance.

A rappeler qu’un incendie s’est déclaré le 26 juillet dernier dans une des stations de réglage électrique située en bas de la cabine de contrôle du pont mobile de Bizerte provoquant d’importants dégâts matériels.

