Revers judiciaire pour Total et son projet d’oléoduc géant en Ouganda et en Tanzanie

C’est une première victoire sur la forme pour les ONG françaises et ougandaises engagées depuis deux ans dans une bataille judiciaire contre les activités pétrolières de Total en Ouganda. La Cour de cassation a rendu sa décision : elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour juger cette première action en justice en France basée sur la loi française relative au « devoir de vigilance » des multinationales.

Dans cette procédure judiciaire, lancée en octobre 2019, ces associations accusent Total de ne pas prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de deux méga-projets pétroliers : un forage d’environ 400 puits de pétrole près du lac Albert en Ouganda et la construction d’un oléoduc de 1 445 km traversant ce pays et la Tanzanie voisine.