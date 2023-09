Les subventions Foprodex aux exportatrices de produits artisanaux, revues à la hausse

Les subventions accordées par le Fonds de Promotion des Exportations (Foprodex) aux entreprises exportatrices des produits artisanaux au titre des frais du transport ont été revues à la hausse pour atteindre 50%, contre 25% auparavant, a annoncé le Centre de promotion des exportations (CEPEX)

Cette décision intervient en application des recommandations de la réunion ministérielle tenue, le 16 mars 2023, a ajouté la même source dans un communiqué publié jeudi. Sont concernés par cette augmentation les dossiers de demandes d’aide déposés à partir du 21 août 2023, a-t-on ajouté.

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’artisanat et de l’habit traditionnel (16 mars de chaque année), une réunion ministérielle consacrée à l’examen de la question du développement des exportations de l’artisanat a permis l’adoption d’une série de mesures en faveur du secteur. Il s’agit en autres de l’augmentation du taux de prise en charge des frais de transport à l’exportation octroyé par le CEPEX, de 25% à 50% et la création d’un prix national pour les trois meilleurs artisans exportateurs dans le domaine de l’artisanat. En 2022, le Foprodex a investi, pour la première fois de son histoire, une enveloppe de 73,4 millions de dinars destinée à financer ses interventions en 2022, a annoncé le CEPEX, le 7 janvier 2023.60% de ces financements ont bénéficié à 25 entreprises sur un total de 613 sociétés, d’après la même source, qui fait état d’une hausse de 73,5% du nombre de demandes d’accompagnement et de financement reçues par le Fonds en 2022.