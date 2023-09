Révision de la coopération FIPA-AIA pour booster les investissements croisés

Un accord de coopération entre la FIPA et l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAI) est en cours de révision et ce dans le cadre de la dynamisation des relations entre les deux agences et la promotion des investissements croisés des deux pays, a fait savoir samedi, l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur « FIPA-Tunisia ».

« La promotion des projets d’investissement et le, partenariat entre les entreprises tunisiennes et algériennes a été au cœur de l’entretien qui a eu lieu le 20 Septembre au siège de l’Agence à Tunis, entre Jalel Tebib, Directeur Général de FIPA-Tunisia et son homologue algérien Omar Rekkache Directeur Général de l’Algerian Investment Promotion Agency ».

« L’expertise des deux agences dans l’accompagnement des investissements étrangers facilitera davantage l’implantation des entreprises dans les deux pays voisins ».

« L’entretien s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié tuniso-algériennes et à l’occasion de la visite en Tunisie du Directeur Général d’AAPI Algérie pour participer à la FITA (Financing Investment and Trade in Africa). Les deux responsables tunisien et algérien ont échangé sur le rôle de chaque agence et sur les domaines de coopération entre les deux institutions ».

Notons que plus de 69 entreprises à participation algérienne sont actives en Tunisie permettant la création de plus de 3800 postes d’emplois.

