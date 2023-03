Riadh Jaïdane: Un code d’éthique pour moraliser le travail parlementaire

Le député Riadh Jaidane a déclaré, mercredi, à l’agence TAP, que la commission du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple prendra en considération, lors de l’élaboration du règlement, le code d’éthique et règles de conduite parlementaire qu’il avait lui-même proposé pour moraliser le travail parlementaire.Selon lui, le règlement intérieur de l’ARP comportera en plus du code de conduite du député, de nouveaux mécanismes pour garantir l’efficacité du travail parlementaire.Joint par l’agence TAP, Riadh Jaidane (circonscription France 3) a indiqué que sa proposition de code de conduite parlementaire rompra avec les pratiques du passé.

Il a ajouté que tous les députés sont appelés, aujourd’hui, à assumer leur entière responsabilité en donnant une meilleure image d’eux-mêmes et du parlement.S’agissant de l’importance mettre en place un code de déontologie parlementaire, Jaidane a affirmé que le comportement et l’attitude du député sont régis par de nombreuses dispositions de la nouvelle constitution, notamment en ce qui concerne ses devoirs.

Il a ajouté, à cet égard, qu’il existe plusieurs obligations morales liées au mandat parlementaire qui n’ont pas été mentionnés dans les textes juridiques en vigueur, dont celles se rapportant aux relations entre les députés d’une part et aux relations entre la société civile et avec le gouvernement d’autre part.

Riadh Jaidane a affirmé que cette proposition de code de déontologie des députés a pour but de rassurer le peuple tunisien quant à l’engagement des députés à défendre l’intérêt national et de le placer au dessus de leurs intérêts personnels. Il s’agit, aussi, de renforcer la responsabilité parlementaire et la redevabilité du député.

Le code prévoit aussi d’autres principes qui ont pour but de rétablir la confiance du citoyen dans le parlement. Il comporte, aussi, un chapitre sur les engagements du député envers ses collègues.

Le code a, en outre, prévu des dispositions régulant les devoirs du député par rapport à tout ce qui lié aux parlements étrangers et aux relations internationales.Le code stipule aussi la formation d’une commission des l’éthique parlementaire, qui veille sur la bonne application de ses dispositions et qui regroupe 4 membres, 2 femmes et deux hommes.

- Publicité-