Ridha Belhaj: Quatorze avocats convoqués par la justice

L’avocat et activiste politique Ridha Belhaj a déclaré ce vendredi que 14 avocats ont été convoqués par la justice.

Leur grief: s’être rendus, début janvier 2022, au poste de la Garde nationale de Menzel Jemil (Bizerte) pour se renseigner sur le lieu de détention de leur client Noureddine Bhiri, a-t-il ajouté.

Parmi les avocats convoqués, figurent Samir Dilou, Abderrazek Kilani, Saïda Akremi et moi-même. La section de Tunis de l’Ordre national des avocats a été notifiée de la comparution, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence Tunis-Afrique-Presse (TAP).

D’après lui, « des pressions ont probablement été faites sur le juge d’instruction pour donner suite à cette plainte surtout que les avocats visés (par cette plainte) sont les mêmes qui assurent la défense des politiques, hommes d’affaires et journalistes arrêtées dernièrement ».

Le 31 décembre 2021, des avocats s’étaient rendus au poste de la Garde nationale de Menzel Jemil pour protester contre ce qu’ils avaient alors qualifié de « kidnapping » de Noureddine Bhiri et avaient refusé d’évacuer les lieux avant de savoir où se trouvait leur client.

Noureddine Bhiri, ancien ministre de la Justice, a été arrêté le 31 décembre 2021 et placé en résidence surveillée. Il a été hospitalisé deux jours plus tard et libéré le 7 mars 2022.