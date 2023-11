Ridha Charfeddine placé en garde à vue

L’homme d’affaires et ancien député, Ridha Charfeddine, a été placé en garde à vue, dans la nuit du vendredi au samedi, pour une durée de cinq jours renouvelables, sur instructions du Parquet près du pôle judiciaire économique et financier, a fait savoir Me Jamel Hajji, membre du collectif de défense de Charfeddine.

Joint samedi au téléphone par l’agence TAP, Me Hajji a indiqué que son client a été informé, vendredi, qu’il était recherché dans une affaire relative à des « crimes financiers », qui remonte à 2021.

Cette affaire, qui intervient en application de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent, a été classée sans suite en 2021.

Cependant, l’affaire refait surface lorsque le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste décide de maintenir en état de liberté Ridha Charfeddine, dans le cadre de l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’Etat, a-t-il dit.

Il convient de rappeler que Ridha Charfeddine a été placé en garde à vue le 12 novembre courant, en vertu d’une commission rogatoire émise par le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte antiterroriste, et ce dans le cadre de ll’affaire dite du complot contre la sûreté de l’Etat.

Après avoir été interrogé, le 24 novembre 2023, par le juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste, Charfeddine a été maintenu en état de liberté.

