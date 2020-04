Ridha Chkoundali : la BCT doit baisser le taux d’intérêt directeur de 200 points de base

Le professeur universitaire Ridha Chkoundali a indiqué que la Tunisie n’a pas un problème de mobilisation de financements (2,5 millions de dinars) destinés à la stratégie du gouvernement de lutte contre le coronavirus, mais plutôt d’application des mesures décidées pour qu’elles s’adaptent au confinement général.” Les ressources financières ont été mobilisées à travers des dons accordés par le Fonds monétaire international (FMI) d’une valeur de 400 millions de dollars (1134 MD), de l’UE de 250 millions d’euros (784 MD), et de l’Italie de 50 millions d’euros (156 MD), avec la possibilité d’utiliser les 380 MD consacrés aux dépenses urgentes inscrites au budget de l’Etat “, a expliqué Chkoundali dans une déclaration à l’agence TAP.

Ces ressources couvrent l’enveloppe de 2500 millions de dinars prévue dans le cadre de la stratégie du gouvernement de lutte contre le coronavirus au cours de la prochaine période, sans inclure les montants importants des dons injectés au fonds de lutte contre le coronavirus.” Si la crise dure dans le temps, avec la prolongation de la période de confinement, il est nécessaire de bien gérer les ressources financières provenant de la baisse des prix mondiaux de pétrole ( 6,4 milliards de dinars si les prix sont stabilisés dans la limite de 20 dollars et 4,3 milliards de dinars si les prix sont à 30 dollars ), en outre une bonne partie des dépenses de développement programmées, dans le budget de l’Etat au titre de l’année 2020 (6,9 milliards de dinars) peut être transférée à la gestion de la crise .

De bonnes mesures prises par le gouvernement mais Chkoundali a considéré que les mesures prises par le gouvernement tunisien pour lutter contre le covid -19 sont de bonnes mesures “, reflétant une politique économique “mixte” entre la BCT et le gouvernement ( politique fiscale et monétaire) .

L’expert a souligné que le pays a besoin de cette coopération entre les deux institutions et notamment, la réduction du taux d’intérêt directeur de 100 points pour atteindre 6,75%, et la disponibilité du gouvernement à assumer cette différence pour les entreprises. Ainsi, les mesures prises par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, au début de l’apparition de la maladie COVID-19, et qui sont au nombre de 16 mesures, visent à préserver les emplois, à protéger les entreprises privées, et à soutenir les familles pauvres et nécessiteuses .

D’après Chkoundali, des bénéfices éventuels pour l’Etat peuvent provenir de la baisse des prix mondiaux de pétrole, ainsi que du budget alloué au développement. Il a souligné que si le gouvernement échoue dans la gestion de cette crise, ce ne serait pas faute de ressources financières, mais suite à une mauvaise gestion de cette crise. Donc le gouvernement doit instaurer plus de coopération entre les ministères du commerce et des affaires sociales, en termes de garantie d’approvisionnement, surtout à l’intérieur du pays. Le ministère du commerce doit jouer son rôle en matière d’approvisionnement du marché en produits alimentaires, sanitaires et médicaux, afin d’éviter l’encombrement dans les grandes surfaces, et celui des affaires sociales doit assurer des aides en nature aux personnes nécessiteuses. A cet égard, l’expert a proposé de lancer une plateforme numérique contenant des informations et statistiques économiques et sociales sur le COVID-19, lesquelles seront actualisées et mises à la disposition des décideurs et opérateurs économiques. Le gouvernement a besoin aussi, de mettre en place des mesures pratiques, telles que le transfert des dépenses aux institutions ayant plus de besoins financiers que d’autres et la garantie de la liquidité aux secteurs vitaux (alimentation, agriculture, les produits d‘hygiène).

La BCT doit encore baisser le taux d’intérêt directeur Chkoundali a estimé que la baisse du taux d’intérêt directeur à 6,75% n’est pas suffisante, faisant remarquer que la BCT peut baisser ce taux de 200 points de base pour qu’il soit de l’ordre de 5,75%, sachant que plusieurs banques centrales ont baissé les taux d’intérêt jusqu’à zéro.” Par ailleurs, la BCT peut accorder aux entreprises opérant dans des secteurs vitaux des crédits sans intérêts pour renforcer leur capacité de gestion de la crise et préserver les emplois .