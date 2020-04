Ridha Chkoundali : La Tunisie aurait dû mobiliser une enveloppe plus importante que 400M$ auprès du FMI

Le professeur universitaire Ridha Chkoundali a affirmé que la Tunisie peut, aussi, reporter le remboursement des crédits du FMI et des entreprises financières internationales, surtout qu’elle doit rembourser 11,7 milliards de dinars en 2020 (budget de l’ETAT 2020), aux institutions financières, dont le FMI. En contrepartie. Chkoundali a précisé que la Tunisie ne peut pas, en aucun cas, ne pas rembourser les crédits des investisseurs contractés sur les marchés financiers, pour préserver sa crédibilité financière et sa solvabilité et pour qu’elle soit en mesure de sortir de nouveau sur le marché financier international.En ce qui concerne l’endettement extérieur, Chkoundali a précisé que le gouvernement aurait dû mobiliser une enveloppe plus importante que 400 millions de dollars auprès du FMI.

Sur un autre plan, l’expert a appelé à disposer d’une partie des ressources disponibles auprès de la caisse des dépôts et consignations, lesquelles sont des ressources destinées aux secteurs stratégiques et à l’infrastructure. La nécessité d’élaborer une loi des finances complémentaire Chkoundali a encore souligné à la TAP que la Tunisie a besoin actuellement d’élaborer une loi de finances complémentaire, surtout que plusieurs hypothèses relatives aux prix mondiaux de pétrole, ou au taux de croissance ont changé. La baisse des prix de pétrole à 20 dollars actuellement, contre des hypothèses inscrites dans la loi de finances 2020 de 65 dollars le baril, pourrait fournir des recettes de 6,4 milliards de dinars , l’équivalent du budget de développement en 2020.

Aussi, les mesures relatives à la fiscalité et à l’investissement ont changé suite à des facteurs endogènes et exogènes, liés au marché international et aux partenaires économiques, qui sont parmi les pays les plus impactés par cette pandémie, comme l’Italie, la France et la Chine.D’après l’expert, une régression sera également constatée au niveau du taux de croissance, résultant des difficultés de mobiliser des ressources fiscales ainsi que des financements sur le marché financier international.Chkoundali a réitéré que la baisse des prix de pétrole est une aubaine pour la Tunisie, appelant à bénéficier des capacités de stockage des pays voisins, tels que l’Algérie. En outre et en dépit du ralentissement de principaux moteurs de croissance économique (exportation et investissement), le moteur de la consommation sera déterminant, notamment en ce qui concerne la consommation des produits de base, alimentaires et agricoles.