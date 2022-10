« Risque de plus grande agitation pour la Tunisie », selon l’Associated Press

« Les Tunisiens ont été frappés, ses dernières semaines, par la flambée des prix des denrées alimentaires et les pénuries de produits de base, menaçant de transformer le mécontentement qui couve dans ce pays berceau des manifestations du printemps arabe, en une plus grande agitation ». C’est ce qu’écrit le correspondant de l’agence « Associated Press » à Tunis.

Selon Bouazza Ben Bouazza, « le sucre, l’huile végétale, le riz et même l’eau en bouteille disparaissent périodiquement des supermarchés et des épiceries. Les gens font la queue pendant des heures pour ces produits alimentaires de première nécessité qui ont longtemps été subventionnés, et qui sont désormais de plus en plus disponibles uniquement sous forme de rations. Et lorsqu’ils apparaissent sur les étagères, de nombreuses personnes ne peuvent pas se permettre d’en payer le prix exorbitant ».

Pour l’instant, c’est la pénurie de produits carburants qui fait jaser les réseaux sociaux et irrite automobilistes, taxistes et autres métiers médicaux, et dérégule un peu partout la circulation, à Tunis et d’autres grandes villes, malgré les appels au calmes du ministère de l’énergie controversés par des déclarations de différents opérateurs du secteur des carburants et des syndicalistes.

Le chef de tout l’Etat, Kais Saïed ne semble pas s’en préoccuper outre –mesure, qui s’intéresse beaucoup plus aux cadres de l’administration qui utilisent leurs voitures de fonction pour assister à des réunions politiques de l’opposition tunisienne, dont il disait lundi dernier avoir les preuves par la photo en recevant le ministre de l’agriculture.