Risque de poussée « catastrophique » du coronavirus dans les pays MENA, selon l’OMS

Le nombre de cas a augmenté de façon significative en Libye, en Iran, en Iraq et en Tunisie, et de fortes augmentations sont attendues au Liban et au Maroc, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale de la santé , qui ajoute qu’une recrudescence des cas de coronavirus dans plusieurs pays du Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences catastrophiques, aggravées par la propagation de la variante Delta et la faible disponibilité des vaccins.

La semaine prochaine, les pays de la région célébreront la fête musulmane de l’Aïd al-Adha, qui comprend traditionnellement des rassemblements religieux et sociaux où les infections pourraient se propager.

« L’OMS est préoccupée par le fait que la recrudescence actuelle du COVID-19 pourrait continuer à atteindre un pic dans les semaines à venir, avec des conséquences catastrophiques », a déclaré le bureau régional de l’agence dans un communiqué.

Un manque d’adhésion aux mesures sanitaires et sociales et « une complaisance croissante des communautés », ainsi que de faibles taux de vaccination et la propagation de nouveaux variants, sont à blâmer, a déclaré l’OMS.

L’agence a souligné que la Tunisie était le pays où le taux de mortalité par coronavirus par habitant était le plus élevé dans la région et en Afrique, et a noté que le nombre de cas quotidiens avait presque doublé en Iran au cours des quatre semaines précédant le début du mois de juillet.

Globalement, le nombre de cas de COVID-19 signalés dans la région de la Méditerranée orientale, qui comprend le Pakistan, l’Afghanistan, la Somalie et Djibouti ainsi que des États du Moyen-Orient, a dépassé les 11,4 millions, indique le communiqué. Plus de 223 000 décès ont été signalés, a-t-il ajouté.