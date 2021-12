RMS signe un contrat de conseil avec Tunis Re sur le terrorisme et les catastrophes naturelles

La société RMS, spécialisée dans la modélisation et les solutions en matière de risques de catastrophes, a signé un contrat de conseil avec Tunis Re pour la réalisation d’une étude d’exposition et d’accumulation, axée sur les inondations, le terrorisme et d’autres catastrophes naturelles.

RMS espère que ce travail permettra à Tunis Re d’améliorer la surveillance de ses expositions et d’étendre ses capacités de gestion des risques.

« Pour continuer à fournir à nos clients l’excellent service auquel ils sont habitués, nous cherchons continuellement des moyens d’anticiper nos expositions et de maintenir des processus de gestion des risques exceptionnels », explique Lamia Ben Mahmoud, directrice générale de Tunis Re.

« Notre collaboration stratégique avec RMS, qui jouit d’une excellente réputation notamment autour des risques d’inondation, de catastrophe naturelle et de terrorisme, nous permettra de poursuivre le développement d’un suivi plus complet de ces risques, au bénéfice tant de notre équipe que de nos clients et de nos autres partenaires commerciaux. »