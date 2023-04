RNE:Démarrage des inscriptions pour la 2éme édition du prix du meileur master 2023

Les inscriptions pour la deuxième édition du concours du Prix du Registre National des Entreprises (RNE) 2023 pour le meilleur master, ont démarré depuis le 17 avril 2023 et se poursuivront jusqu’au 30 juin 2023.

Ce prix est ouvert aux étudiants des différentes universités Tunisiennes, publiques et privées et de diverses disciplines telles que le droit, l’économie et la gestion, a fait savoir le RNE dans un communiqué.

Il est ouvert, aussi, aux étudiants inscrits à l’institut supérieur de la profession d’avocat ainsi que l’institut supérieur de la magistrature.

Ce concours vise à encourager la recherche sur des sujets en relation avec le Registre National des Entreprises tels que la notion du bénéficiaire effectif, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, l’amélioration du climat des affaires, la gouvernance de l’entreprise et toutes autres questions relatives au monde des affaires et des entreprises en général.

Cette deuxième édition constitue, selon le RNE, une opportunité pour les futurs avocats et magistrats pour contribuer à enrichir ce prix par leurs travaux de fin de stage de la dernière promotion.

