Royal Air Maroc étoffe son offre sur le marché tunisien

La compagnie aérienne nationale marocaine Royal Air Maroc (RAM) a organisé, pendant le weekend, un atelier avec des agences de voyage tunisiennes pour présenter ses produits et services. Après l’augmentation, le 29 octobre, du nombre de vols hebdomadaires entre le Maroc et la Tunisie (14), la réunion a été l’occasion de faire connaître le réseau de la RAM et d’offrir aux clients voyageant entre les deux pays une variété d’options, précise le site Morocco World News ( MWN).

De plus, les clients du marché tunisien ont maintenant de nombreuses options de route les reliant à 16 villes marocaines, 23 services de réseaux africains, quatre réseaux américains, six destinations de la péninsule ibérique et les îles Canaries, selon des rapports convergents.

« Cet événement est également l’occasion de mettre en avant l’adhésion de Royal Air Maroc à la prestigieuse alliance oneworld et les avantages qu’elle procure aux clients du marché tunisien », a indiqué le représentant régional de la RAM en Tunisie, notant que celle-ci connecte la Tunisie à un réseau incroyablement large grâce à cette alliance.

Il a également mis l’accent sur l’expansion du réseau de RAM à travers l’ouverture par la compagnie d’opérations à Luanda, en Angola, et de trois services dans la péninsule ibérique et les îles Canaries (Porto, Séville et Tenerife).

En avril 2020, Royal Air Maroc a officiellement rejoint l’alliance oneworld, devenant ainsi le premier membre africain de l’alliance mondiale de compagnies aériennes. La RAM a ajouté 39 nouvelles destinations dans 23 pays au réseau de l’alliance.

Le réseau oneworld dessert plus de 900 destinations dans 170 territoires avec des centaines de salons d’aéroport. L’alliance offre des transferts plus fluides pour les passagers voyageant entre les compagnies membres, une plus grande gamme de récompenses pour les voyageurs fréquents, l’accès à plus de salons d’aéroport et davantage d’accords de partage de codes entre les compagnies membres.

En juin, le PDG de Royal Air Maroc, avait annoncé que la compagnie s’apprête à lancer un nouvel appel d’offres pour 22 avions régionaux, court-courriers et long-courriers.