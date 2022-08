Royaume-Uni: Crainte d’une «crise humanitaire» due à la hausse des prix

Des professionnels de santé ont mis en garde vendredi le gouvernement britannique contre la menace d’une « crise humanitaire » due à l’explosion des prix de l’énergie. « Beaucoup de gens pourraient être contraints de choisir entre sauter des repas pour chauffer leur logement, ou vivre dans le froid et l’humidité », a prévenu la NHS Confederation, regroupant de nombreuses organisations de santé publique.

Celles-ci craignent de voir augmenter le nombre de malades mais aussi de décès résultant de logements trop froids, déjà estimés à 10 000 par an. En plein choc pétrolier, des augmentations drastiques des prix de l’énergie sont prévues dans les prochaines semaines : les tarifs de l’électricité pour les particuliers devraient avoir plus que triplé sur un an en janvier prochain. L’inflation a déjà atteint 10,1 % sur un an en juillet, un record en 40 ans.

Les hausses de prix pourraient dépasser 13 % en octobre, selon la Banque d’Angleterre. « Le pays est confronté à une crise humanitaire », a résumé le dirigeant de la NHS Confederation, Matthew Taylor, pour qui la situation « pourrait provoquer des vagues de maladies dans le pays », avec notamment des répercussions sur la mortalité infantile. « À moins que le gouvernement prenne des mesures en urgence, cette situation va provoquer une crise de santé publique », a-t-il insisté.