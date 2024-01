Royaume-Uni : La lutte contre l’immigration, priorité du gouvernement de Rishi Sunak

Au Royaume-Uni, la lutte contre l’immigration, en particulier illégale, est l’une des priorités du gouvernement. Un chiffre sert d’indicateur : le nombre de traversées de la Manche – et il est en forte baisse par rapport à 2022. L’immigration s’annonce comme un sujet central dans la campagne pour les élections législatives prévues cette année.

Cela reste encore une estimation, mais en 2023, le nombre de traversées de la Manche et d’arrivées d’embarcations clandestines a chuté. L’année dernière, il y a eu un tiers de traversées en moins. Un peu plus de 29 000 personnes sont arrivées sur les côtes anglaises clandestinement en 2023.

En 2022, elles étaient près de 46 000. Une forte baisse qui arrange bien le gouvernement, qui a promis de faire diminuer l’immigration, toute l’immigration. Même si ces chiffres sont préliminaires, ils ne seront révisés qu’à la marge : la preuve, pour l’exécutif, que sa stratégie et ses politiques anti-clandestins fonctionnent.

Le gouvernement britannique joue sur la dissuasion. Sa stratégie tient sur deux axes principaux. Premièrement, l’hébergement. Une fois qu’un migrant arrivé clandestinement demande l’asile au Royaume-Uni, il entre dans le système d’une certaine manière, et l’État l’héberge, en général dans des hôtels. Depuis quelques mois, le gouvernement a réquisitionné des bâtiments militaires, des casernes et surtout une barge pour y abriter les demandeurs d’asile dans des conditions de vie dénoncées par les organisations de défense des droits humains.

