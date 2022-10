Royaume-Uni: Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak est plus riche que Charles III

Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, né en 1980 de parents pakistanais qui avaient immigré au Royaume-Uni, s’avère être… plus riche que la couronne, rapporte The Guardian, relayé par Capital.

Le chef du parti conservateur et sa femme, Akshata Murty, possèdent, en effet, une fortune estimée à 730 millions de livres sterling (environ 837 millions d’euros). C’est plus du double de la fortune du roi Charles III et de la reine consort Camilla, estimée entre 300 et 350 millions de livres sterling (entre 345 et 400 millions d’euros).

Rishi Sunak figure dans le classement du Sunday Times des personnes les plus riches du Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre possède, en outre, quatre résidences officielles (presque autant que le roi), dont la maison familiale occupée durant la semaine à Kensington, à l’ouest de Londres, et un manoir géorgien dans le North Yorkshire où le couple et ses deux filles se rendent le week-end.

Rishi Sunak a construit sa fortune en travaillant pour la fameuse banque d’investissement Goldman Sachs et pour plusieurs fonds spéculatifs. Il doit cependant une grande partie de sa richesse à son épouse, héritière d’un milliardaire indien. Son argent a plusieurs fois fait polémique, sa fortune étant comparée à l’inflation dans le pays et la pauvreté qui touche durement de nombreux habitants.