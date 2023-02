Royaume-Uni: nouvelles grèves du personnel hospitalier pour de meilleurs salaires

Le Royaume-Uni s’enlise dans les grèves, avec ce lundi 6 février la plus grande grève jamais observée dans le secteur de la santé. Des dizaines de milliers d’infirmiers et d’ambulanciers débrayent dans le cadre d’un conflit salarial avec le gouvernement, ce qui risque de perturber davantage un système de santé déjà mis à rude épreuve.

C’est une mobilisation à la fois massive, et à contre-cœur. Le personnel hospitalier sera de nouveau en grève, lundi 6 et mardi 7 février, pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. Mais après deux jours de grèves inédites pour le NHS (le système de santé publique), au sein d’un mouvement social sans précédent au Royaume-Uni, les négociations sont toujours dans l’impasse.

Une jeune infirmière espère que la mobilisation fera réagir le ministre de la Santé. « Aujourd’hui, il s’agit d’amener Steve Barkley à la table des négociations, il s’agit de reconnaître les compétences des infirmières et il s’agit en fin de compte de l’avenir du NHS. On est à genoux, le moral est au plus bas. Il n’a jamais été aussi bas et nous avons besoin de meilleures conditions de travail et d’un salaire équitable », a-t-elle témoigné.