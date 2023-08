Royaume Uni : Rishi Sunak se dit déterminé à mettre fin aux traversées de migrants

Après un nouveau naufrage meurtrier de migrants dans la Manche, le Premier ministre britannique Rishi Sunak appelle à sévir contre les réseaux de passeurs. « Il s’agit évidemment d’une horrible tragédie et les pensées [du Premier ministre] vont d’abord et avant tout aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie », a déclaré lundi le porte-parole de Rishi Sunak devant la presse.

« C’est un rappel brutal de la dangerosité de ces passages et de l’importance vitale de démanteler ces bandes criminelles », a-t-il ajouté, estimant qu’il était « juste pour le Gouvernement d’agir d’urgence » pour mettre fin à ces arrivées. Il a assuré que Londres travaillait avec la France pour utiliser « tous les leviers possibles » pour empêcher les traversées illégales vers l’Angleterre.

Six exilés afghans, dont l’identification est toujours en cours, ont trouvé la mort dimanche dans le naufrage de leur embarcation, transportant 60 personnes. Les survivants ont pu être secourus par une opération menée conjointement par les garde-côtes français et britanniques.

En 2022, 45 000 migrants ont effectué la traversée entre la France et l’Angleterre, un nouveau record. En novembre 2021, 27 personnes avaient perdu la vie dans le naufrage le plus meurtrier jamais recensé dans la zone.