Royaume-Uni: Un candidat pro-Palestine gagne une élection partielle face aux grands partis

Un candidat de la gauche radicale à la personnalité controversée a remporté une élection législative partielle en Angleterre, à l’issue d’une campagne mouvementée, dominée par le conflit entre Israël et le Hamas.

George Galloway, 69 ans, ancien membre du Labour et plusieurs fois député, a fini largement en tête à Rochdale, après avoir placé le conflit à Gaza au cœur de sa campagne, dans cette commune du nord de l’Angleterre où 30% de la population est de confession musulmane.

Le Premier ministre conservateur Rishi Sunak a déclaré vendredi soir que la victoire de George Galloway était « plus qu’alarmante », dans un discours devant Downing Street pour dénoncer l’extrémisme. Il l’a accusé « d’avoir rejeté l’horreur » des attaques du Hamas le 7 octobre en Israël et de « glorifier le Hezbollah », ce dont George Galloway s’est défendu.

