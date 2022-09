RSE :EL MAZRAA, confirme son engagement sociétal et environnemental

Depuis plusieurs années EL MAZRAA fleuron du pole avicole de Poulina Group Holding, a été toujours proche de ses concitoyens, a soutenu pleinement les localités de Seltene et Fondok Jedid et a répondu présent à toutes les sollicitations sociales.

Et c’est dans ce cadre, et dans le but de permettre à nos élèves d’étudier dans de bonnes conditions, et comme d’habitude à chaque rentrée scolaire, EL MAZRAA vient de procéder cette année aussi à la rénovation de deux écoles primaires :

-Ecole primaire Ennour à Seltene

-Ecole primaire Elwared Zayana à Fondok Jedid.

El MAZRAA préserve son enivronnement

Par ailleurs, El MAZRAA soucieuse de preserver et proteger l’environnement,

Procèdera les prochains jours avec la collaboration de l’ONAS et les autorités territoriales locales, à la rénovation des canaux des eaux pluviales et usées dans la localité de Seltene. Grace à cette intervention, le problème de bouchage des canaux et les débordements des eaux pluviales et usées sera réglé définitivement avant la saison des pluies hivernales et ce pour le bonheur des habitants qui vivent chaque hiver des situations difficiles et catastrophiques à cause des dégâts causés par les eaux pluviales.

Malgré la conjoncture économique difficile causée essentiellement par la hausse vertigineuse des matières premières, EL MAZRAA en tant qu’entreprise citoyenne responsable, confirme ainsi son engagement sociétal, son souci de préserver l’environnement, son soutien et sa proximité de ses concitoyens.