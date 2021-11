Russie: 52 morts après un accident minier en Sibérie

Cinquante-deux personnes, 46 mineurs et six sauveteurs, ont été tuées jeudi après un accident dans une mine de charbon en Sibérie, une nouvelle catastrophe qui frappe un secteur régulièrement endeuillé en Russie.

Si le bilan initial de cet accident survenu tôt le matin faisait état de 14 morts, il s’est fortement alourdi à la tombée de la nuit.

« Selon des informations préliminaires, personne n’a survécu dans la mine. 52 personnes sont mortes », a rapporté l’agence officielle TASS, citant une source au sein des services de secours.

L’accident a coûté la vie à 46 mineurs coincés sous terre et six secouristes, selon cette source citée également par les agences RIA Novosti et Interfax.

Une quarantaine de mineurs ont par ailleurs été hospitalisés.