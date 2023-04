Russie, Chine: L’avertissement du G7

Le G7 a mis en garde contre toute tentative de modifier l’ordre international par la force, en référence à la guerre en cours en Ukraine et aux inquiétudes croissantes sur l’escalade de la tension entre la Chine et Taïwan. Cette déclaration a été faite lors de la réunion des chefs de la diplomatie des pays du G7 à Karuizawa, au Japon, qui se prépare pour le sommet des chefs d’État du G7 en mai à Hiroshima.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que le G7 « rejetterait fermement toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force » et qu’ils « démontreraient au monde la forte détermination du G7 à faire respecter l’ordre international fondé sur l’État de droit ». Les pays membres du G7 comprennent les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Canada. La déclaration du G7 intervient alors que la Russie continue sa guerre contre l’Ukraine, avec des milliers de morts et des tensions croissantes dans la région.

De plus, la Chine continue d’exercer une pression de plus en plus forte sur Taïwan, suscitant des craintes d’une possible offensive militaire. La Chine considère Taïwan comme une province rebelle et a menacé à plusieurs reprises d’utiliser la force pour la récupérer. Les États-Unis, quant à eux, ont continué de fournir une assistance militaire à Taïwan, ce qui a exacerbé les tensions entre les deux pays. La déclaration du G7 envoie un message clair à la Russie et à la Chine, soulignant que toute tentative de modifier l’ordre international par la force sera fermement rejetée. Le G7 a également réaffirmé son engagement à défendre l’État de droit et l’ordre international, qui sont essentiels pour maintenir la paix et la stabilité dans le monde.