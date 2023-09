Russie : Des élections régionales avec l’Ukraine en toile de fond 

Avec ces élections réparties sur trois jours — de vendredi à dimanche, ce dernier étant considéré comme le jour principal du vote, Moscou tente de légitimer ses annexions en Ukraine en faisant voter les territoires occupés dans l’est et le sud ukrainien.

Kiev et ses alliés occidentaux ont d’ores et déjà dénoncé ces scrutins « illégaux ».

L’issue de ces élections organisées pour désigner des gouverneurs, des députés régionaux et des élus municipaux, ne devrait ainsi pas faire de surprises.

Mais celles-ci interviennent cette fois à quelques mois de l’élection présidentielle prévue début 2024, qui pourrait conforter Vladimir Poutine au pouvoir jusqu’en 2030.

Malgré de vives condamnations des Occidentaux, la Russie a proclamé en septembre 2022 l’annexion de quatre territoires ukrainiens qu’elle ne contrôle que partiellement –Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk-, à l’issue des « référendums » non reconnus par la communauté internationale.

Près d’un an plus tard, les combats y font toujours rage et l’armée ukrainienne a même lancé une contre-offensive.

