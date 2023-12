Russie: Poutine annonce de nouveaux recrutements dans l’armée

Le président russe Vladimir Poutine a signé un nouveau décret relatif à l’augmentation des effectifs militaires. L’armée russe, qui compte aujourd’hui 1 million 150 000 soldats en comptera bientôt 1 million 320 000, soit une augmentation de 15 % environ.

C’est la deuxième fois depuis la Russie a envahi l’Ukraine, en février 2022, qu’elle prend une telle mesure. En septembre 2022, l’annonce d’une vaste campagne de mobilisation militaire avait d’ailleurs poussé des centaines de milliers de jeunes Russes à fuir le pays. Cette fois, l’augmentation des effectifs se fera par étapes, et uniquement sur la base du volontariat. C’est ce qu’annoncent les autorités.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré vendredi que plus de 452.000 personnes avaient été recrutées dans l’armée russe sous contrat entre le 1er janvier et le 1er décembre 2023, rapporte l’agence Reuters.

