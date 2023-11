Ryad choisie pour l’Exposition universelle 2030

La capitale saoudienne Ryad a été choisie mardi pour organiser la prestigieuse Exposition universelle de 2030, devançant largement ses rivales sud-coréenne Busan et italienne Rome au premier tour de scrutin, malgré les critiques notamment sur la question des droits humains.

Ryad a remporté 119 votes, contre 29 pour Busan et 17 pour Rome, soit largement les deux tiers des 165 voix requises, d’après les résultats du BIE (Bureau international des Expositions). A l’annonce des résultats, des cris de joie ont retenti au sein de l’importante délégation saoudienne.

« Nous sommes immensément fiers de ce résultat », s’est félicité le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al Saud.

« Il est l’expression de la confiance de la communauté internationale dans ce que nous avons à offrir, et nous nous engageons à répondre aux attentes », a-t-il dit.

Il s’est également félicité que l’organisation de l’exposition coïncide avec Vision 2030, programme de réformes visant à réduire la dépendance du royaume au pétrole.

« L’Arabie Saoudite a remporté l’Exposition 2030 de façon décisive », a déclaré pour sa part Dimitri Kerkentzes, secrétaire général du BIE, en félicitant Ryad pour son « incroyable victoire ».

« Cette exposition sera le catalyseur de la transformation » du royaume, a-t-il estimé lors de la conférence de presse suivant le vote.

