Safozi lance des services cloud haute performance en Tunisie avec la technologie Sunlight

Sunlight.io, la société d’infrastructure de pointe, a annoncé, mardi, un partenariat avec Safozi, le principal fournisseur d’infrastructure en tant que service (IaaS) d’Afrique du Nord. Ensemble, ils apportent des services de cloud privé et de haute performance, avec un support local, à la Tunisie et à d’autres pays d’Afrique du Nord.

- Publicité-

Sunlight collabore avec Safozi pour déployer des serveurs à haute densité avec des processeurs à nombre de cœurs élevé, un stockage rapide SSD et SAS et un réseau rapide. Cela signifie qu’ils peuvent offrir à leurs clients, y compris les principaux médias tunisiens et les entreprises de services financiers, un service de cloud sans compromis qui combine la facilité du cloud avec la performance de l’infrastructure bare metal.

Avec Sunlight, les entreprises clientes de Safozi peuvent bénéficier d’une solution de cloud de qualité supérieure, hébergée localement en Tunisie. Safozi peut offrir une alternative plus performante et moins coûteuse à AWS ou OVH. En outre, les clients ont la possibilité de profiter de leur service de centre de données virtuel – permettant aux DSI de souscrire à un ensemble garanti de CPU, de mémoire et de ressources de stockage, qui peuvent être découpées en machines virtuelles répondant précisément aux besoins de leurs charges de travail.

« Avec Sunlight, nous pouvons offrir à nos entreprises clientes une solution cloud de qualité supérieure, hébergée localement en Tunisie, avec un support local et à faible coût », a déclaré Zied Ouled Ali, fondateur et directeur général de Safozi. « L’équipe de Sunlight a été présente pour nous aider à mettre en place et à faire fonctionner rapidement notre nouvelle solution de cloud computing. Mes clients sont ravis d’expérimenter les hautes performances qu’ils peuvent maintenant obtenir de l’infrastructure Sunlight. »

Julian Chesterfield, fondateur et PDG de Sunlight, a déclaré : « Ce fut un plaisir de travailler avec Safozi pour apporter des services cloud abordables et performants à la Tunisie et à la région nord-africaine. Les applications fonctionnant sur le cloud de Safozi seront désormais en mesure d’offrir un niveau de réactivité bien plus élevé à leurs utilisateurs, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction des clients. »

Dans le cadre de ce partenariat, Safozi agira également en tant que revendeur à valeur ajoutée pour Sunlight dans la région.