Safran Tunisie certifiée « Best Places to Work » pour 2022

Safran, la société leader dans la fabrication d’équipements et de systèmes embarqués pour avions et hélicoptères, vient d’être certifiée parmi les meilleurs lieux de travail en Tunisie pour 2022. La certification » Best Places to Work » ( Meilleur lieu pour le travail ) est décernée aux entreprises les plus performantes en termes de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les salariés à leur management. La certification est basée sur deux évaluations portant sur l’expérience des employés et la quantité de pratiques humaines.

Dans un communiqué, Renaud Guyader, directeur général de l’entreprise, a déclaré : « Les femmes et les hommes sont les moteurs de l’entreprise. Nous devons être attentifs et veiller à leur bien-être et à leur épanouissement. Une entreprise doit aussi trouver un équilibre entre les besoins de performance de l’entreprise et le bien-être des salariés : c’est une équation difficile. Cette distinction montre que les initiatives sont entendues et appréciées. C’est un travail quotidien dans lequel chacun doit s’impliquer. Nous devons être fiers de cette reconnaissance et poursuivre nos actions ensemble, préparer une entreprise innovante, performante et dynamisée par le développement de nos collaborateurs. »

Pour Sonia Gharbi, responsable des RH « Safran Tunisie est une grande aventure humaine avec des valeurs communes et un parcours professionnel exceptionnel riche et varié ! !!. Chaque collaborateur a sa contribution dans le développement de nos entités tunisiennes. »

Malgré la pandémie du Covid 19 ces deux dernières années, Safran Tunisie a continué à montrer l’importance de mettre ses employés au premier plan afin d’offrir une expérience épanouissante aux employés en donnant à chacun l’opportunité de se développer personnellement et professionnellement.

Best Places to Work est un programme de certification mondial qui reconnaît les meilleurs lieux de travail dans de nombreux pays du monde. Son évaluation exclusive analyse l’attractivité d’une entreprise par le biais d’un processus en deux étapes portant sur huit facteurs liés au lieu de travail, notamment la culture, le leadership, les possibilités de croissance et les pratiques en matière de ressources humaines. En plus de l’enquête de satisfaction des employés, il est procédé à une évaluation des RH axée sur les pratiques RH mises en œuvre dans l’organisation par rapport au cadre standard pour les personnes, dont il est prouvé qu’il génère des revenus supérieurs à ceux du marché et une innovation accrue.