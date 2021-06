Saied à Bruxelles pour participer au deuxième Sommet Tunisie-UE

Le président de la République Kais Saied est arrivé jeudi à Bruxelles pour une visite de deux jours (les 3 et 4 juin) à l’occasion du deuxième sommet Tunisie-Union européenne (UE). Le premier dju genre avait eu lieu en décembre 2016.



Cette visite intervient à un moment où la Tunisie et l’UE entament un travail de planification du partenariat entre les deux parties pour la période 2021-2027, a indiqué à l’agence TAP, Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger qui accompagne le président de la République dans sa visite à Bruxelles.



Le président Kais Saied doit rencontrer le président du Conseil de l’Europe Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Parlement européen David Sassol. Il rencontrera également le roi Philippe de Belgique, avec qui il discutera de l’évolution des relations entre les deux pays. Il doit en outre s’entretenir avec le président de la Banque européenne d’investissement Werner Hoyer au sujet des activités de la banque en Tunisie et du financement de projets vitaux comme l’infrastructure, l’éducation et la santé.



Selon une note de presse parvenue aux journalistes, la révision de la politique européenne de voisinage en 2015, a permis d’augmenter considérablement l’appui financier de l’UE à la Tunisie pour atteindre 300 millions d’euros par an entre 2017 et 2019. Cet appui s’ajoute à d’autres enveloppes dédiés au financement des projets et programmes dans les différents secteurs clés de l’économie.



D’après la même source, la Tunisie bénéficie également de lignes de crédit à des taux préférentiels aussi bien dans le cadre de l’assistance macro financière que dans le cadre de sa coopération avec les institutions européennes (Banque européenne d’investissement et la Banque européenne de reconstruction et de développement.



Le 1er juin courant, l’Union européenne a annoncé avoir versé 300 millions d’euros d’assistance macrofinancière à la Tunisie.

