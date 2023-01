Saied affirme la «capacité exclusive du peuple à fixer et relever ses défis»

Le président de la République, Kais Saied s’est réuni, vendredi au palais de Carthage, avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El Abassi .

La réunion a porté sur les résultats de la participation de de la Tunisie au Forum de Davos et sur les rencontres intensives qui ont eu lieu entre les membres de la délégation tunisienne et bon nombre d’officiels étrangers, qui ont permis d’aboutir à plusieurs résultats positifs, dont la clarification la réalité de la situation économique et financière de la Tunisie, précise un communiqué de la présidence de la République.

Au cours de cette rencontre, « le président de la République a souligné que seul le peuple tunisien est capable de diagnostiquer toute la situation et il l’a effectivement fait et il lui appartient à lui et à lui seul, dès lors qu’il en est capable, de prescrire la recette pour relever tous les défis », souligne la même source.

Au cours de cette réunion, un certain nombre d’autres dossiers ont été abordés, dont notamment les dossiers de corruption dans de nombreux secteurs et la nécessité de contrer toutes les personnes corrompues qui se croient au-dessus des lois.

Le fonctionnement d’un certain nombre de services publics a également été évoqué, et il a été souligné que les responsables qui les gèrent doivent assumer leurs pleines responsabilités pour en assurer le fonctionnement normal.