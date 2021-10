Saied annonce le lancement, bientôt, d’un «Dialogue avec les jeunes et le peuple»

Le président de la République, Kais Saied, a annoncé, jeudi, le lancement, bientôt, d’un « Dialogue national avec les jeunes et le peuple », qui soit différent des autres dialogués organisés en Tunisie, et qui ne soit pas un Dialogue 3, de la même série que le Dialogue1 et Dialogue 2, a-t-il dit.

Présidant, en ce jour, la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement dirigé par Najla Bouden , il a ajouté qu’un Décret sera prochainement édicté portant organisation de ce Dialogue tel qu’il l’entend.