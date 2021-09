Saïed appelé à former au plus vite un nouveau gouvernement, selon Maghzaoui

Le secrétaire général du mouvement « Echaab », Zouhair Maghzaoui, a estimé que le président de la République, Kaïs Saïed, « commence à lever le voile sur sa vision » pour la période à venir.

- Publicité-

« II est, aujourd’hui, appelé à former un gouvernement et annoncer sa composition le plus tôt possible pour mettre fin à l’état d’exception et accélérer le retour à un fonctionnement normal des institutions de l’état », a-t-il déclaré, mercredi, à l’agence TAP.

Le président Saïed, a-t-il ajouté, est également appelé à « annoncer la prochaine étape », dont les contours commencent à se préciser surtout après les propos qu’il a tenus, mardi, sur l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

Concernant l’amendement de la Constitution, Maghzaoui a indiqué que le texte de la loi fondamentale de 2014 est « semé d’embûches » et a créé « un système politique hybride », en plus de l’existence d’un système électoral inefficace, ce qui a conduit à l’éparpillement au sein du Parlement.

Il faut absolument amender la loi électorale, d’autant plus qu’il s’agit là d’une demande émanant de certaines parties politiques qui ont appelé à plusieurs reprises à l’évaluer et la reconsidérer.

Il a souligné que le Mouvement « Echaab » continue de soutenir les mesures exceptionnelles du 25 juillet annoncées par le président de la République, qui ont constitué « un pas vers la rectification du processus de la révolution ».

« Il n’est plus question d’un retour à l’avant 25 juillet 2021 (…) date au cours de laquelle les Tunisiens ont exprimé leur volonté de changement ».