Saïed appelle à combattre toutes les formes de spéculation et de monopole

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné mercredi, lors d’une entrevue avec le ministre du Commerce et du développement des exportations, Mohamed Bousaid, la nécessité de lutter contre toutes les formes de spéculation et de monopole des produits et marchandises, appelant à imposer le respect des prix.

Le chef de l’Etat s’est rendu aujourd’hui, au siège du ministère du Commerce et du développement des exportations, à Tunis. Il a, aussi, affirmé qu’il n’y aura aucune tolérance envers ceux qui tentent de mettre la main sur la subsistance des Tunisiens.

Il a appelé toutes les parties intervenantes à faire preuve de patriotisme et de sens des responsabilités en cette phase de l’histoire de la Tunisie et à prendre l’initiative d’abaisser les prix.