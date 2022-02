Saïed appelle à débourser les salaires dans les délais et à lutter contre le monopole et la spéculation

Le président de la République, Kaies Saïed a reçu, mardi, au Palais de Carthage, la ministre des Finances, Sihem Namsia et celle du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rebhi.

Il a , à cette occasion, écouté un exposé sur la situation des finances publiques et insisté sur l’importance de verser les salaires dans les délais.

Saïed a par ailleurs, appelé à mettre en place un nouveau texte de loi relatif aux circuits de distribution, pour mettre fin aux pratiques de monopole et de spéculation et déjouer toutes les tentatives d’hypothéquer le vécu et la santé des Tunisiens.