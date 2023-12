Saied appelle à des mesures pour sauver la Société tunisienne de sucre

Le président de la République, Kais Saied, recevant, mercredi, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kaltoum Ben Rjeb, et le PDG de la Société Tunisienne de Sucre, Mohamed Bahri Gabsi, a souligné la nécessité de prendre des mesures urgentes pour sauver la société et de mettre en place un programme dans les plus brefs délais pour mettre fin à la dispersion qu’a connue la STS , que ce soit au niveau de la tutelle ou de ses relations avec un certain nombre d’autres sociétés, telles que le Complexe Tunisien du Sucre et l’Office de la Marine Marchande et des Ports.

Le chef de l’Etat a réaffirmé que l’État ne cèdera pas les entreprises et établissement publics, mais qu’il s’attachera plutôt à les réformer et à éliminer toutes les causes qui ont conduit à cet état qui est actuellement le leur ainsi qu’à tenir responsables tous ceux qui ont œuvré à les mettre en faillite.

