Saied appelle à durcir la lutte contre les monopoles et les spéculateurs

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mercredi après-midi, au palais de Carthage, la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben HamzaIl a réaffirmé la nécessité de de combattre les pratiques monopolistiques et ceux qui s’y livrent en général et en particulier ceux qui menacent de détruire un certain nombre de produits pour faire monter les prix. Il a rappelé la nécessité d’associer tous les rouages de l’Etat à la lutte contre les monopoles et les spéculateurs.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a évoqué la nécessité de mettre à disposition les fournitures scolaires à des prix en rapport avec le pouvoir d’achat des citoyens, et que ces outils subventionnés doivent être de qualité acceptable. Le président de la République a également appelé toutes les parties intervenantes à la fermeté contre toute personne ou partie qui cherche à saisir ces occasions et d’autres pour un surcroît d’enrichissement illicite.

Au cours de cette rencontre, le dossier de la destruction de certains produits agricoles, tels que la pomme de terre et autres, a également été abordé. Le chef de l’Etat a évoqué la possibilité de leur confiscation et de poursuivre ceux qui œuvrent à la destruction des richesses de la Tunisie, indiquant que le stockage n’est pas interdit dans le cadre de la loi, mais ce qui est interdit et prohibé, c’est la spéculation illégale et le monopole.

La question de l’absence de certaines denrées alimentaires de temps à autre a été discutée, ce qui n’est pas tant lié aux capacités financières de l’État qu’à une tentative de créer des crises de temps en temps.