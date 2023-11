Saied appelle à «résoudre le problème du financement étranger des associations»

Il y a un problème auquel il faut trouver une solution, c’est celui du financement étranger des associations, a souligné le président de la République, Kais Saied, en recevant , vendredi 24 novembre 2023, le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, la ministre de la Justice, Leila Jaffal, et la ministre des Finances, Sihem Al-Boughdiri Namsia ,

Il a cité l’exemple d’une association tunisienne à l’étranger qui reçoit chaque année des millions de dinars et transfère cet argent pour financer des partis politiques en Tunisie. Il y en a une autre qui a reçu en 2022 plus de deux millions de dinars « Le moment est venu pour certains experts et penseurs de reconsidérer ces concepts associés à la société civile.

Le Chef de l’Etat a poursuivi : « Les associations qui reçoivent de l’argent de l’étranger organisent le plus souvent des séminaires et des forums dans des hôtels 5 étoiles en fin de semaine pour se reposer et se détendre, et des experts viennent de l’étranger pour se former ».

