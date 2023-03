Saied appelle à s’attaquer à toutes les formes de spéculation

Le président de la République Kais Saied s’est réuni, ce mercredi au palais de Carthage avec la cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fkih et la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.Il a été question de la situation économique et sociale du pays et les efforts déployés pour lutter contre le monopole et la spéculation, en particulier pendant le mois saint de Ramadan.Le président de la République a souligné la nécessité de fournir toutes les denrées alimentaires et de s’attaquer à tous les aspects de la spéculation et du monopole, et a imputé à toutes les parties concernées la responsabilité d’œuvrer pour que ceux qui veulent nuire au peuple tunisien ne saisissent pas l’occasion d’en abuser davantage.Le chef de l’Etat a appelé les citoyens à boycotter tous ceux qui s’emploient à faire monter les prix, et les a exhortés à s’entraider comme le prescrivent les valeurs de l’Islam.

