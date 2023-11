Saied appelle le patronat à soutenir les efforts de l’Etat

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi 20 novembre 2023, au palais de Carthage, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Samir Majoul, une rencontre au cours de laquelle il a rappelé le rôle national de l’organisation patronale , appelant ses membres à soutenir les efforts de l’Etat en cette étape de l’histoire de la Tunisie.

Le chef de l’Etat a assuré que la lutte contre la corruption ne cible pas les hommes d’affaires qui travaillent dans le plein respect de la loi, réfutant ce que certains propagent à ce propos.

Ila expliqué que la plupart des hommes d’affaires étaient victimes de la corruption et de la tyrannie, soulignant que les hommes d’affaires ne sont pas seulement propriétaires de grandes entreprises mais aussi de petites et moyennes entreprises, et qu’un bon nombre d’entre eux le sont encore. Ils pâtissent d’une législation conçue pour convenir à un petit nombre de personnes, et ils souffrent de lobbys qui voulaient s’emparer de toutes les richesses du pays et qui se réfugient dans ces législations et dans ceux qui les ont promulguées.

Le président de la République a souligné la nécessité pour les institutions financières en général de jouer un rôle dans la promotion d’une économie nationale fondée avant tout sur la création de richesses réelles bénéficiant à tous sur la base de la justice sociale. La richesse calculée sur la base des rentes, puis les taux de croissance sont calculés sur la base d’erreurs et de tromperies, ne constituent pas une richesse sur laquelle une économie nationale peut être fondée, a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a également souligné la nécessité pour l’UTICA de contribuer à la baisse des prix, car la hausse significative d’un certain nombre de matières premières pèse sur l’écrasante majorité des Tunisiens, notamment les petits commerçants et les industriels, et les pressions internes et les défis extérieurs ne peuvent être affrontés qu’en travaillant ensemble, unis et solidaires, a-t-il conclu.