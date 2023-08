Saied appelle les nouveaux ambassadeurs à agir d’égal à égal avec les pays où ils sont affectés

Le président de la République Kais Saied a appelé les nouveaux ambassadeurs, lors de la cérémonie de remise de lettres de créance organisé vendredi au palais de Carthage, à » ne pas oublier qu’ils représentent un pays souverain, à agir d’égal à égal avec les pays où ils sont affectés et à servir l’intérêt de notre pays dans tous les domaines « .

Kais Saied a appelé les nouveaux ambassadeurs à, notamment, défendre les causes justes et à faire face aux campagnes de diffamation menées par pays.

S’adressant au ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar, Kais Saied a affirmé qu’ » il faut faire porter l’entière responsabilité de la communauté tunisienne aux consuls, leur mission étant de servir les Tunisiens à l’étranger « .

Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé vendredi une cérémonie de remise de lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs.

