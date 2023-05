Saied appelle l’UE au « respect de la souveraineté de l’Etat tunisien »

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, mercredi 10 mai 2023, au palais de Carthage, les ministres des Affaires étrangères de Belgique et du Portugal.

Il a saisi cette occasion pour réaffirmer l’attachement de la Tunisie aux « excellentes relations d’amitié historiques qui l’unissent à l’Union européenne » et son souci constant de renforcer davantage les importantes relations de coopération et de partenariat dans divers domaines dans le cadre tant bilatéral que multilatéral, ainsi que d’œuvrer en commun pour formuler de nouveaux mécanismes et moyens qui renforcent les opportunités de compréhension mutuelle et d’élaboration de solutions efficaces aux différentes questions soulevées et ce dans le cadre du respect mutuel et de l’intérêt commun, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné que le rôle social de l’État ne peut être abandonné, ni aucun diktat accepté. Il a appelé au respect de la volonté du peuple tunisien et de la souveraineté de l’Etat tunisien, ajoute la même source.

La réunion a également abordé un certain nombre d’autres questions, notamment la coopération financière et d’investissement à la lumière des défis économiques et sociaux auxquels la Tunisie est confrontée, outre les dossiers d’e migration, les échanges scientifiques et culturels et la lutte contre le terrorisme.