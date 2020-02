Saied au siège du ministère de la Défense pour rendre hommage à l’Armée à la suite de l’opération antiterroriste de Kasserine

Le président de la République et chef suprême des forces armées Kais Saied a effectué, mercredi, une visite au siège du ministère de la Défense. Il a rencontré le ministre de la Défense nationale par intérim Mohamed Karim Jamoussi et les membres du Conseil supérieur des armées, indique un communiqué rendu public par le département de la Défense.

Cette visite vise à rendre hommage aux unités militaires, notamment le contingent des forces spéciales qui sont parvenues, mardi, sur les hauteurs du gouvernorat de Kasserine, à abattre deux éléments terroristes lors d’une opération menée en coordination avec l’Unité spéciale de la Garde nationale, lit-on dans le communiqué.

Saied a adressé ses remerciements à tous les officiers et les sous-officiers de l’armée nationale, les exhortant à poursuivre leur mission dans le même esprit de patriotisme et de détermination inébranlable, tout en faisant preuve de vigilance face aux menaces intérieures et les menaces extérieures, souligne la même source.