Saied catégorique : Le CSM sera bel est bien dissous et remplacé par un autre

Le président de la République, Kais Saied, a déclaré, à l’ouverture du Conseil des ministres, ce jeudi, qu’il y sera délibéré sur le décret-loi relatif à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature.

- Publicité-

Dans une séquence vidéo diffusé par la présidence de la République, Saied a affirmé qu’ « il n’y a pas lieu de mettre en doute ce choix , car il est indispensable que la Tunisie soit assainie…le peuple tunisien veut l’assainissement du pays qui net peu être effectué qu’avec celui de la magistrature ».

C’est, a ajouté le chef de l’Etat, une question vitale, affirmant, que « le CSM est fini, et sera remplacé par un autre ».

Ila déclaré tenir de « nombreux dossiers sur les fonds reçus par certains et dont le montant dépasse tout entendement », réaffirmant que « la justice est une fonction et non un pouvoir, et les magistrats sont soumis à la loi », soulignant que « il ne peut pas y avoir un Etat en dehors de l’Etat tunisien ».