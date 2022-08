Saied confère avec Bouden sur le devoir de l’Etat de combattre les spéculateurs

Le président de la République, Kais Saied, conféré, jeudi 25 août 2022, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden

L’entrevue a porté sur un certain nombre de questions relatives à l’action gouvernementale en général et à la garantie de l’approvisionnement ordinaire du marché de façon à répondre aux besoins du citoyen , avec la nécessité de demander des comptes à tous ceux qui cherchent par divers moyens à créer des crises en dissimulant un certain nombre de marchandises, en augmentant les prix et en se livrant à la spéculation illicite, précise un communiqué de la présidence de la République

Le chef de l’Etat a enjoint à toutes les institutions de l’État d’assumer le rôle qui leur incombe et à la justice d’en faire autant à son échelle en engageant des poursuites judiciaires à l’encontre de tous ceux qui s’emploient à perturber la distribution d’un certain nombre de biens à des fins politiques devenues connues de tous. L’entretien a également porté sur la position tunisienne à la conférence « TICAD 8 » et les contacts qui auront lieu entre la Tunisie et ses invités dans le cadre de ce forum ou en marge de ses travaux.